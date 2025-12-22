Площадка для дружеского обмена праздничными украшениями. В преддверии самого волшебного времени года Галерея Ходынка организует площадку для дружеского обмена праздничными предметами, где каждый сможет не только обновить новогодний декор своего дома, но и зарядиться новогодним настроением. В рамках свопа участники смогут принести с собой и обменять самые разные новогодние сокровища: ёлочные украшения разных эпох и стилей, нарядные сервизы для праздничного стола, праздничные гирлянды и фонарики, рождественские венки, новогодние открытки, интерьерные игрушки и статуэтки праздничной тематики. Главное требование — предметы должны быть в хорошем состоянии, пригодном для дальнейшего использования. Даты: с 22 по 28 декабря с 11:00 до 20:00