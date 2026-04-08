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Ходынка

Москва, улица Ирины Левченко, 2

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https://khodynka.art/ Выставочный зал «Ходынка» открылся 15 октября 1987 года и за 30 лет существования галерея «Ходынка» стала одной из важнейших культурных точек северо-запада Москвы, которая знакомит публику с передовым современным отечественным и зарубежным искусством. Междисциплинарные проекты выставочного зала призваны показать разнообразие современных жанров и стилей современного искусства. Среди направлений искусства, с которыми галерея работала с самого начала своего создания, можно выделить новые медиа, саунд-арт, видеоарт, саенс-арт и экспериментальный театр. Режим работы: ВТ-ВС 11:00-20:00
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Комментарии

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Dandy
7 июля 2024, 18:08

Кто был - расскажите ….

П№
Пользователь №250102
30 ноября 2022, 03:29

Жаждал, кроет

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