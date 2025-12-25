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Свидание с собой: перформанс на одного

[Camera]
Сретенский бульвар, 6/1с1

Начало:

Завершение:

9000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Уникальное перформанс, который предлагает зрителю возможность провести время наедине с собой и погрузиться в процесс глубокого самопознания. В ходе спектакля участник исследует свои внутренние переживания, воспоминания и различные аспекты собственного внутреннего мира, такие как мысли, чувства и желания. Спектакль проходит в состоянии полу-гипноза, что позволяет зрителям свободно путешествовать по своим воспоминаниям и осознавать моменты, которые раньше могли оставаться незамеченными. Зрителя окружают световые проекции и голос, который направляет его в этом интимном путешествии. Пространство, в котором происходит действие, символизирует внутренний мир зрителя, а участник может выбирать, как ему удобно находиться в этом пространстве — сидя, лёжа или двигаясь. После завершения представления проводник встречает зрителя и предлагает ему чай, создавая условия для обсуждения переживаний, если это необходимо. Спектакль предоставляет участникам возможность остановиться и задать себе важные вопросы о жизни, своем пути и смысле существования, часто приводя к осознаниям и вдохновляя на положительные изменения. Расписание сеансов смотри на сайте.

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