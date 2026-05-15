Свидание с собой и 5000 свечей
Космодамианская наб., 52, стр. 8
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от 3600₽ до 15000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Как давно ты был на свидании? А когда-нибудь случалось ли тебе водить туда себя самого? В бесконечном потоке событий мы порой забываем о главном человеке своей жизни — о себе. Начни осень и свой личный концертный сезон красиво: в Светлановском зале Московского международного Дома музыки — одном из лучших концертных пространств страны, где каждый аккорд звучит как событие. Этот вечер — приглашение остановиться, взглянуть внутрь себя и в тишине между нотами почувствовать обострённое внимание к оттенкам чувств и желаний. «Свидание с собой» — это изысканный жест и роскошный подарок тем, кто знает, чего хочет и ищет не развлечений, а глубоких эстетических и эмоциональных переживаний. Это просто и сложно одновременно: выделить время на себя, услышать, как звучит твоё внутреннее «я», и позволить себе целиком быть в моменте — в окружении таких же, как ты, уточнённых ценителей искусства.
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