Обаятельные инструменталы сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей. Группа, которая подарит гостям традиционную романтику десятых и музыку городской влюблённости, лучшим дополнением к которым станут водные блики ночного океанариума.