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Свидание

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 7000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Обаятельные инструменталы сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей. Группа, которая подарит гостям традиционную романтику десятых и музыку городской влюблённости, лучшим дополнением к которым станут водные блики ночного океанариума.

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