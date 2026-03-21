Продюсер электронной музыки Глеб Филипченков представит 5 живых программ с вокалистами Noemy Abrantes, Steveaio, Jeam Biscuit и manunia, а так же новые совместные работы с новым проектом на электронной сцене gokka laposka. При поддержке дискжокеев, музыкантов и селекционеров электронной музыки: gokka laposka, G-POL, danil kolbasenkow. + Будет занимательный мастер-класс о том, как же всё-таки сделать хороший клубняк, начало в 19:00 Программа: G-Pol Gokka Laposka Gleb Filipchenkow danil kolbasenkow Noemy Abrantes Manunia Jeam Biscuit