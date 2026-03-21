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Светмузыка: Глеб Филипченков

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 4500₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Продюсер электронной музыки Глеб Филипченков представит 5 живых программ с вокалистами Noemy Abrantes, Steveaio, Jeam Biscuit и manunia, а так же новые совместные работы с новым проектом на электронной сцене gokka laposka. При поддержке дискжокеев, музыкантов и селекционеров электронной музыки: gokka laposka, G-POL, danil kolbasenkow. + Будет занимательный мастер-класс о том, как же всё-таки сделать хороший клубняк, начало в 19:00 Программа: G-Pol Gokka Laposka Gleb Filipchenkow danil kolbasenkow Noemy Abrantes Manunia Jeam Biscuit

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