Фестиваль Светамузыка от продюсера электронной музыки Глеба Филипченкова. Светамузыка — это проект Глеба, который объединяет электронику и живой вокал. danil kolbasenkow Smolonsky Gleb Filipchenkov Steveaio Manunia G-Pol Jeam Biscuit Noemy Abrantes