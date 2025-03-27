Персональная выставка Сюгира Булуктаева. В экспозицию войдут работы из новой серии цикла, посвященного ключевому для калмыцкой культуры образу коня. В традиционных песнях, эпосах, обрядовой поэзии и сказках Калмыкии ему было было отведено важнейшее место. Часто конь выступал как верный и преданный спутник, обладал уникальными способностями, недоступными другим существам. В своих работах Сюгир продолжает эту традицию, трансформируя и адаптируя ее в актуальных визуальных приемах. Художник пишет коня как сказочного героя — его образ мечтательный, а глаза зачастую искрятся в переливах огоньков калейдоскопа. Лошадки всегда находятся в движении, грациозном беге или даже полете. Художник создает свои авторские миры — его лошадки обитают бескрайних тюльпановых полях, каждую весну покрывающих Калмыкию, или в фантазийных вселенных, наполненных удивительными существами и диковинными растениями. Для Сюгира эти красочные, наполненные ощущением гармонии и радости миры — способ диалога со зрителем и возможность передать ему эти эмоции: «Хочется, чтобы мои картины приносили хотя бы немного радости и доброты людям. Я стремлюсь достичь единства, гармонии и процветания не только на своих холстах, но и в мире».