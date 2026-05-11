Сверчок
Тверская ул., 23
Начало:
Завершение:
от 3200₽ до 5500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Саркастичный и печальный диагноз современному обществу, с его эгоизмом, депрессивностью и каждодневным истощением, режиссер Марфа Горвиц ставит точно и смешно. Будни кинопроцесса проживают обитатели леса – белка, слон, жук, стрекоза, наконец, сверчок, тянущими свою рабочую лямку вперемешку с любовными историями, истериками и скоропалительным закидыванием антидепрессантами. Продолжительность – 1 час 10 минут.
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