Саркастичный и печальный диагноз современному обществу, с его эгоизмом, депрессивностью и каждодневным истощением, режиссер Марфа Горвиц ставит точно и смешно. Будни кинопроцесса проживают обитатели леса – белка, слон, жук, стрекоза, наконец, сверчок, тянущими свою рабочую лямку вперемешку с любовными историями, истериками и скоропалительным закидыванием антидепрессантами. Продолжительность – 1 час 10 минут. Ближайшие даты: 19 июня 20 июня 24 июня 25 июня