Мастер-класс, на котором ты сможешь создать свечу в гипсовом подсвечнике на выбор: торт Хагрида, мандрагору, Распределяющую шляпу, книгу «Гарри Поттер» (обложку любой части) или шоколадную лягушку. Тебя ждёт: – роспись подсвечника акрилом – подбор фитиля – 30+ ароматов на выбор, работа с ювелирными весами и пипетками – подготовка воска и заливка свечи – декор свечи под концепцию – упаковка свечи в коробочку с тишью, открыткой и стикерами В подарок каждому участнику — баночка того самого сливочного пива (безалкогольного). Длительность: 3–3,5 часа. Мастер-класс пройдёт 28 ноября в 15:00 и 29 ноября в 16:00. Запись и вопросы — в ТГ.