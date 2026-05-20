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Супергерои для грустных

Дом культур
Сретенка 25

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры

Про событие

Квиз по супергероям и презентация книги. Вместо скучного обсуждения «как к вам пришла идея этого текста» — веселая командная викторина на смекалку, знание комиксов и поп-культуры 90х-00-х. Приходи со своей командой, чтобы побороться за призы, или ищите напарников уже на месте. Иван Бевз дебютировал с недетской книгой о детях «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» (2024), а теперь выпустил сборник ироничных и гротескных рассказов о поколении нулевых. Мальчик мнит себя супергероем, девочка-подросток смотрит кино про Супермена и вдруг получает его способности, а выгоревший участковый поселка городского типа наконец исполняет давнюю мечту и становится Человеком-пауком. Бевз сталкивает мрачную, бесцветную социалку с яркими элементами поп-культуры. Сочетание получается убийственным: как шипучий порошок для газировки из детства — всё искрит.

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