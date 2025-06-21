Радиошоу «Чувство Ритма» празднует День рождения – 18 лет в эфире. Тема праздничной вечеринки в этом году — «Лето любви». В 1967-м в Америке началось «Первое лето любви», которое увенчалось фестивалем «Вудсток» и стартом движения хиппи. «Второе лето любви» случилось в 1988—1989 годах и стало началом рейв-культуры в Британии и Европе. Это было время, когда звучание драм-машин и жёлтые смайлики смешались с бунтарским настроением «Вудстока». Вечеринка «Чувство Ритма» — Summer of Love будет разделена на две части. Сначала автор шоу Самир Кулиев проведёт паблик-ток с журналистом Ильей Ворониным о «Втором лете любви» и эпохе рейва. Далее в программе — танцы под сеты друзей, соратников и резидентов лейбла Chuvstvo Ritma Rec: – Samir Kuliev – Peredel – Pola – TANTSUI (live) – Krysenstern Сбор гостей — 20:00.