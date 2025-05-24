Двери клуба откроются для настоящих ценителей электронной музыки. Максимум энергии и отличное настроение обеспечат: ANDREW DRUM / SHLYAPIN / MONADO Приходи, чтобы танцевать, мечтать и быть свободным. Моднейший саунд и вкусные коктейли, с тебя — вайб. Клуб, где прошлое встречает будущее под электронный саунд. FC/DC