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Двери клуба откроются для настоящих ценителей электронной музыки. Максимум энергии и отличное настроение обеспечат: ANDREW DRUM / SHLYAPIN / MONADO Приходи, чтобы танцевать, мечтать и быть свободным. Моднейший саунд и вкусные коктейли, с тебя — вайб. Клуб, где прошлое встречает будущее под электронный саунд. FC/DC
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