Обсуждение известных трагедий и комедий Шекспира с театральным критиком и блюда елизаветинской эпохи, адаптированные под здоровое питание. В трагедиях Шекспира рождаются новые, «ренессансные» личности — люди, которые решили жить для себя, но ещё не обрели моральных ориентиров. А в комедиях любовь становится мощной силой, способной менять характер, ломать социальные роли и переписывать судьбу. На ужине ты узнаешь: – какие спектакли по «Гамлету», «Ромео и Джульетте», «Королю Лиру», «Сну в летнюю ночь» и «Двенадцатой ночи» сейчас идут в Москве; – как Шекспир обращался с сюжетами и откуда черпал вдохновение; – почему в его произведениях так много смертей; – какое место в творчестве Шекспира занимала астрология; – как выглядел театр XVI века и кто был его зрителем. Лекцию проведёт Мария Музалевская – театральный критик, студентка театроведческого факультета ГИТИСа, спикер программы «Игра в бисер», бывший главный редактор «Театрального журнала». Меню ужина составлено из блюд, которые были популярны в эпоху, когда жил Шекспир. Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук – коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию. Меню: – Салат с козьим сыром и грецкими орехами; – Перепёлка в медовом соусе или окунь, запечённый с лимоном и розмарином, с гарниром из свёклы и спаржи; – Крыжовниковый трайфл с апельсиновым кремом; – Шампанское, грушевый компот, чай.