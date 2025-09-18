«Гроза» – самая известная трагедия Александра Островского, а «Волки и овцы» – одна из самых смешных. На ужине ты разберёшься, как в «Грозе» конфликтуют свободная личность и патриархальное общество, а в «Волках и овцах» исследуются механизмы обольщения для выгодных браков. Ты также узнаешь, почему «Гроза» вызвала ожесточенные споры современников драматурга, как эта пьеса была связана с личной жизнью Островского, каковы ключевые образы пьес и почему они актуальны сегодня. Ты получишь рекомендации спектаклей по пьесам Островского, которые стоит увидеть в Москве, узнаешь, как его тексты интерпретируют на современной сцене и как менялось отношение к его творчеству драматурга на протяжении трёх веков. Лекцию и обсуждение пьес проведёт Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор «Театрального журнала». Меню ужина составлено из любимых блюд Александра Островского и по рецептам из кулинарных книг второй половины XIX века. Приближать блюда к правильному питанию будет Олэна Панчук – коуч по здоровью, нутрициолог, автор мастер-классов для детей и взрослых по полноценному питанию. В меню: Рыбник с сомом Утка с каштанами под апельсиновым соусом или котлетки из щуки под зеленым соусом с пюре из пастернака и тыквы Черничный пирог с фисташками и заварным кремом Пряный яблочный компот Шампанское Чай