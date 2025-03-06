Современная свобода — это осознанность, способность выбирать своё окружение, свои ценности, своё творчество. Именно поэтому создали тёплое комьюнити — пространство для единомышленников, тех, кто разделяет идеи и вдохновение. Присоединяйся к уютному кругу на вечер, посвящённый осознанной свободе и самовыражению. Одной из ярких фигур, олицетворяющих этот дух, был Джанго Рейнхардт. Джаз-мануш — это джаз, созданный в 30-е годы во Франции именно этим великим гитаристом Джанго Рейнхардтом. В 18 лет трагедия могла оборвать его путь: пожар лишил его подвижности двух пальцев левой руки. Но, вместо того чтобы сдаться, Джанго создал новую технику игры, превратив свою особенность в уникальный стиль, который изменил историю джаза. Этим вечером стены галереи наполнятся музыкой, которая пережила десятилетия и осталась столь же живой, искренней и пронизывающей. Публику ждёт музыка, воплощающая дух свободы, романтики и богемного Парижа. Сбор гостей пройдёт в каминном зале, при свечах и в сопровождении бокала красного сухого вина. Концерт — в камерном зале усадьбы князя Голицына, созданном больше чем двести лет назад специально для проведения музыкальных вечеров.