Авант-поп с провокационными текстами. Музыка Стоунд — это выросший из психоделии поп-рок, говорящий о любви с позиции взрослого мужчины. Гостей ждёт концерт-погружение в море музыки и поэзии Стоунд. Вечер пристального изучения гармоний и смыслов в исполнении уже знакомых и ранее не звучавших песен.