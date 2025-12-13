Стоунд
проспект Мира, 119с23
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Завершение:
от 1800₽ до 6500₽
Возраст 16+
Концерты
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Еда
Про событие
Авант-поп с провокационными текстами. Музыка Стоунд — это выросший из психоделии поп-рок, говорящий о любви с позиции взрослого мужчины. Гостей ждёт концерт-погружение в море музыки и поэзии Стоунд. Вечер пристального изучения гармоний и смыслов в исполнении уже знакомых и ранее не звучавших песен.
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