Москва, 1955 год. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться со стилягами — поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в неё. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы. Перед началом показа небольшую вступительную лекцию о феномене стиляг прочтёт Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук и ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ.