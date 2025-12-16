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«Стиляги»: кинопоказ и лекция

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Москва, 1955 год. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться со стилягами — поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в неё. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы. Перед началом показа небольшую вступительную лекцию о феномене стиляг прочтёт Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук и ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных исследований РГГУ.

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