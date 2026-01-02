Still cinema: Гарри Поттер и философский камень
улица Покровка, 17с5
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Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Выставки
Еда
Про событие
Новогодний бесплатный киномарафон! В программе вечера — просмотр культовой части любимой многими сказки о Гарри Поттере. На время мероприятия будет действовать дополнительное муви-меню. Сбор гостей в 14:30.
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