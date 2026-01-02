ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Still cinema: Гарри Поттер и философский камень

Still Стендап клуб
улица Покровка, 17с5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Выставки
Еда

Про событие

Новогодний бесплатный киномарафон! В программе вечера — просмотр культовой части любимой многими сказки о Гарри Поттере. На время мероприятия будет действовать дополнительное муви-меню. Сбор гостей в 14:30.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста