Место, где музыка, люди и момент становятся единым целым. Бескомпромиссный хаус-грув задаст ритм ночи, а атмосфера празднования жизни — её настроение. Встретишь закат на крыше ресторана под гипнотический даунтемпо, в золотом свете уходящего дня и разговорах, которые хочется продолжать до рассвета. Когда город погрузится в ночь, откроются двери эклектичного пространства особняка — навстречу глубокому хаус-груву и свободе движения. SKIF PAYSAGE & AXONIA NILS INNA.RA AGATA IREN ZHADAN Вход: 19:00 — 22:00 /вход бесплатный по регистрации 22:00 — 05:00 / 21+ / вход по билетам