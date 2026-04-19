Вечер, где смех становится главным языком общения. На сцене — комики из проектов Standup на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club #1, Женский стендап и Labelcom. В этот вечер выступят 6 комиков — каждый со своим стилем, острыми наблюдениями и шутками, в которых легко узнать себя. Новый материал, живые эмоции и юмор без фильтров. Тот самый смех, который невозможно сдержать. Билет даёт право на 10% скидку на кухню и бар до конца вечера.