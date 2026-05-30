Новое шоу с Sila Sveta. Встретишь рассвет, надень кепку, чтобы не напекло макушку. Будешь веселиться, испачкаешь кроссовки вишнёвым соком, покуришь сигареты. Плюс будет фаст-трэк и особая зона от Своих Плюсов. Со стрелки на кольцо. С раздолья рек в гранитный бор. Из роуминга с любовью! Следующая станция метро – Бауманская.