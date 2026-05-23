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St. Mike TRAXX

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новая эра жесткого звука начинается здесь. Этот рейв посвящён выходу первой компиляции лейбла St. Mike TRAXX. Этот вечер — манифест хард-техно и шранс-культуры, объединяющий тех, кто диктует правила на танцполах сегодня. В эту ночь презентуют флагманский релиз лейбла, в который вошли работы мировых легенд и лидеров новой школы. На арене — артисты, чей звук не оставляет шансов на передышку: Диджеи: Etrigan EVRSN MAGAZ21 MOYVA St. Mike Trust True xk21

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