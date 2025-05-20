Прозвучит музыка, которая не требует усилия — наоборот, она помогает отпустить, выдохнуть и услышать «Грани тишины». Программу откроет Fratres Арво Пярта — музыка-вечность, музыка-молитва. В строгом повторении и почти неподвижной гармонии звучит покаяние и светлая тишина. За ней — едва уловимое Pianissimo Петериса Васкса: хрупкий звук виолончели, растворяющийся в пространстве. И Castillo Interior, того же автора, где скрипка и виолончель ведут вглубь — к свету и спокойствию. Завершит вечер Трио Алексея Ретинского — современная литургия, звучащая медитация о времени, памяти и попытке обрести опору в зыбком мире. Угощать публику будут белым вином.