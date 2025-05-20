ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Спокойный вечер в усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 3100₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Прозвучит музыка, которая не требует усилия — наоборот, она помогает отпустить, выдохнуть и услышать «Грани тишины». Программу откроет Fratres Арво Пярта — музыка-вечность, музыка-молитва. В строгом повторении и почти неподвижной гармонии звучит покаяние и светлая тишина. За ней — едва уловимое Pianissimo Петериса Васкса: хрупкий звук виолончели, растворяющийся в пространстве. И Castillo Interior, того же автора, где скрипка и виолончель ведут вглубь — к свету и спокойствию. Завершит вечер Трио Алексея Ретинского — современная литургия, звучащая медитация о времени, памяти и попытке обрести опору в зыбком мире. Угощать публику будут белым вином.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста