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Спецпоказ: «Счастлив, когда ты нет»

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ российской комедии «Счастлив, когда ты нет» с Александрой Бортич и Гошей Токаевым в дуэте молодых циников, застигнутых любовным состоянием. Героев зовут одинаково — Женя и Женя, они из одной компании и соблюдают похожий формат отношений без обязательств. Саркастичные карьеристы, отвергающие романтику, оказываются втянуты в отношения, полные страстей и подколов. Эта внезапная лав-стори побуждает Женю и Женю закрыть гештальт и открыть новый этап. Прошлым летом фильм получил главный приз фестиваля «Короче». Режиссёр-дебютант Игорь Марченко накануне выпуска картины в прокат обсудит фильм с первыми зрителями Пионера в формате Q&A после сеанса.

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