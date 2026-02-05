Спецпоказ российской комедии «Счастлив, когда ты нет» с Александрой Бортич и Гошей Токаевым в дуэте молодых циников, застигнутых любовным состоянием. Героев зовут одинаково — Женя и Женя, они из одной компании и соблюдают похожий формат отношений без обязательств. Саркастичные карьеристы, отвергающие романтику, оказываются втянуты в отношения, полные страстей и подколов. Эта внезапная лав-стори побуждает Женю и Женю закрыть гештальт и открыть новый этап. Прошлым летом фильм получил главный приз фестиваля «Короче». Режиссёр-дебютант Игорь Марченко накануне выпуска картины в прокат обсудит фильм с первыми зрителями Пионера в формате Q&A после сеанса.