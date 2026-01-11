Будет показан первый сеанс «Плетёного мужа» — самой оригинальной современной сказки для взрослых. В главных ролях — голливудские суперзвёзды Оливия Колман и Александр Скарсгард, сказочный нарратив сочетает элементы остроумной комедии и сельского хоррора, а смелые эротические сцены добавляют задора и пикантности. Показ представит куратор Пионера, киновед Виктор Прокофьев, после показа фильм обсудит Камилла Лысенко, писательница, автор литературного подкаста «КАМ ТУГЕЗЕР» и ведущая авторской программы «КАМ БУК» на Серебряном дожде. История «Плетёного мужа» может напомнить «Невесту Франкенштейна», «Приключения Пиноккио», «Красавицу и чудовище» и даже «Сумерки» — но имеет мало общего с любым из них, поскольку авторы отступают от мистики и кинематографической поэзии в сторону реалий и современных тем. Актёрский ансамбль разыгрывает привилегированное общество деревни на болотах, Александр Скарсгард своей пластикой узнаваем в древесном гриме, а эксцентричный Ричард Грант неотразим в сатирическом воплощении Сельского Лекаря. На протяжении пяти глав картина «Плетёный муж» в оригинальной манере, остроумных находках и постиронии бросает вызов устоям и объективизации. Все сеансы «Плетёного мужа» в Пионере будут демонстрироваться в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.