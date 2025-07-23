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Спецпоказ «Письмо для Момо» с вступлением эксперта

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Кинопоказ с погружением в тонкости японской мифологии и культуры. Специалист по азиатскому кино Катерина Шутер подробно расскажет, какие легенды и суеверия существуют в японских глубинках по сей день, как синтоизм повлиял на отношения японцев к простым вещам и можно ли найти общий язык с древними духами. О фильме: Юная Момо переезжает с матерью из Токио на остров Сио. Здесь, в их старинном деревянном доме творятся удивительные вещи: девочка слышит странные голоса, доносящиеся с чердака, а причудливые тени следуют за ней по пятам. Раздосадованная и испуганная этими невероятными событиями, Момо обнаруживает трёх древних духов – вестников богов, с которыми заводит необычную дружбу. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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