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Спецпоказ «Персона» с разбором фильма

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

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Завершение:

900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Первый показ «Персоны» Ингмара Бергмана к её ближайшему перевыпуску. Представит фильм и обсудит после показа приглашённый эксперт по скандинавскому кино Мария Судакова — виолончелистка и кинокритик, автор текстов для Kinomania и RussoRosso и тг-канала «Смотрю кино и радуюсь жизни». Можно ли изобразить бессознательное на киноэкране? Ингмар Бергман это доказывает в своей «Персоне», предлагая зрителю погрузиться в поэтичный и психоаналитический мир взаимоотношений внезапно замолчавшей актрисы и молодой медсестры. То, что кажется на первый взгляд сложным и непонятным, становится увлекательным приглашением к диалогу с самим собой через язык кино, а какими способами этого достигает режиссёр будет обсуждено после показа. К 60-летию «Персоны» выпускается её реставрированная версия и по традиции Пионера показывается в оригинале: на шведском языке с русскими субтитрами.

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