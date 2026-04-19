Первый показ «Персоны» Ингмара Бергмана к её ближайшему перевыпуску. Представит фильм и обсудит после показа приглашённый эксперт по скандинавскому кино Мария Судакова — виолончелистка и кинокритик, автор текстов для Kinomania и RussoRosso и тг-канала «Смотрю кино и радуюсь жизни». Можно ли изобразить бессознательное на киноэкране? Ингмар Бергман это доказывает в своей «Персоне», предлагая зрителю погрузиться в поэтичный и психоаналитический мир взаимоотношений внезапно замолчавшей актрисы и молодой медсестры. То, что кажется на первый взгляд сложным и непонятным, становится увлекательным приглашением к диалогу с самим собой через язык кино, а какими способами этого достигает режиссёр будет обсуждено после показа. К 60-летию «Персоны» выпускается её реставрированная версия и по традиции Пионера показывается в оригинале: на шведском языке с русскими субтитрами.