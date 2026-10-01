За неделю до выхода на экраны, в Пионере будет показана новейшая экранизация знаменитого романа Виктора Гюго «Отверженные». Первый сеанс представит Виктор Прокофьев, киновед и куратор кинотеатра, который расскажет об интерпретациях этого сюжета в кинематографе разных стран. События «Отверженных» разворачиваются во Франции XIX века. Жан Вальжан — бывший каторжник, осуждённый на 19 лет за кражу хлеба, принимает раскаяние и поднимается до нового статуса. Под именем Дядюшка Мадлен он становится уважаемым фабрикантом и мэром городка Монтрёй-сюр-Мер. Новая жизнь и безупречная репутация оказываются под угрозой, когда в Париже прогремело его настоящее имя: бывший преступник Жан Вальжан снова обвиняется в краже. Герой озадачен выбором: остаться в тени, либо избавиться от клейма и восстановить своё имя. Первый и последующие сеансы «Отверженных» в Пионере будут демонстрироваться в оригинале: на французском языке с русскими субтитрами.