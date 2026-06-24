Показ постмодернистского неонуара Кристофера Нолана. В картине, которая стала прорывом в карьере молодого британского кинематографиста, начал формироваться его стиль — лихо закрученных фильмов-головоломок, вскрывающих всевозможные страхи, неврозы и одержимости. О фильме: Леонард Шелби ищет убийцу жены, но дело осложняет антероградная амнезия: он отчетливо помнит свою жизнь до смерти супруги, а всё, что происходило и происходит после, держится в его памяти не дольше 15 минут. Чтобы не потеряться в собственном расследовании, Леонард оставляет заметки — записки, полароидные снимки и татуировки. Повествование в фильме движется в трех временных плоскостях и в разных направлениях, представляя собой хитрый пазл, который собирается только в финале. «В хронологическом порядке этот фильм просто невозможно смотреть. Он станет слишком жестоким. Чтобы всё это вынести, нужно войти в положение героя, разделить его заблуждения, перенять его оптимизм и неведение. Тогда всё будет в порядке», — уверяет Кристофер Нолан. Вместе с киножурналистом и кинокритиком Анной Гоголь не только войдёшь в положение героя, но и разберёшься, как Кристофер Нолан работает со временем и экранизирует ненадежность памяти, что связывает «Мементо» с «Матрицей» и «Вечным сиянием чистого разума» и почему это самый личный фильм режиссёра, идеально вписавшийся в «миллениумный» тренд на переосмысление реальности.