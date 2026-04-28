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Спецпоказ «Кукла» с разбором фильма

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Перед выходом в прокат в Пионере состоится специальный показ «Куклы» — новой российской картины, сценаристом и режиссером которой выступил известный актер Егор Бероев. Сеанс представит куратор кинотеатра Виктор Прокофьев, а после показа Егор Бероев обсудит фильм со зрителями и ответит на вопросы. Премьера «Куклы» состоялась на 4–м открытом кинофестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2025-го, где запомнилась как сильная работа, объединяющая суровость и лирику: здесь социальные реалии сочетаются с гуманизмом, мечтательностью и верой в лучшее.

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