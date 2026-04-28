Перед выходом в прокат в Пионере состоится специальный показ «Куклы» — новой российской картины, сценаристом и режиссером которой выступил известный актер Егор Бероев. Сеанс представит куратор кинотеатра Виктор Прокофьев, а после показа Егор Бероев обсудит фильм со зрителями и ответит на вопросы. Премьера «Куклы» состоялась на 4–м открытом кинофестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2025-го, где запомнилась как сильная работа, объединяющая суровость и лирику: здесь социальные реалии сочетаются с гуманизмом, мечтательностью и верой в лучшее.