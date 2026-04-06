Спецпоказ изысканной картины «Космос засыпает» с участием съёмочной группы: режиссёром Антоном Мамыкиным и продюсером Иваном Яковенко («Здесь был Юра»). После показа создатели ответят на вопросы зрителей, а вступительное слово и модерацию паблик-тока подготовит куратор Пионера Виктор Прокофьев. «Космос засыпает» снят на дальнем севере России в селе Шойна, буквально утопающей в песках, и визуально напоминает «Дюну» Вильнёва и «Безумного Макса» Миллера. Но сюжет фильма более сфокусирован на психологии, а не спецэффектах и акцентирует лирическую линию, а не сай-фай, хотя элементы науч-попа картина, конечно же, включает.