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Спецпоказ: «Космос засыпает»

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ изысканной картины «Космос засыпает» с участием съёмочной группы: режиссёром Антоном Мамыкиным и продюсером Иваном Яковенко («Здесь был Юра»). После показа создатели ответят на вопросы зрителей, а вступительное слово и модерацию паблик-тока подготовит куратор Пионера Виктор Прокофьев. «Космос засыпает» снят на дальнем севере России в селе Шойна, буквально утопающей в песках, и визуально напоминает «Дюну» Вильнёва и «Безумного Макса» Миллера. Но сюжет фильма более сфокусирован на психологии, а не спецэффектах и акцентирует лирическую линию, а не сай-фай, хотя элементы науч-попа картина, конечно же, включает.

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