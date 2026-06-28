Специальный показ классической мелодрамы Аньес Варда «Клео от 5 до 7». Одна из наиболее влиятельных в истории французского кино картин по сей день остаётся примером для подражания многих молодых кинематографистов. История певицы Клео, проводящей около полутора часов в экзистенциальном ожидании результатов медицинских анализов, решена при помощи все тех же приёмов из неигрового кино. Варда демонстрирует неподдельную жизнь вокруг своей героини, тем самым разрушая дистанцию со зрителем. Чем больше времени проводишь вместе с Клео, тем более неравнодушными остаёшься к её напряженному ожиданию. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс. Начинающая певица Флоранс обеспокоена своим здоровьем и, в ожидании результатов медицинского теста, она идёт к гадалке. Карты Таро показывают смерть, и, хотя гадалка пытается это скрыть, Клео окончательно теряет душевный покой. Не находя ни понимания, ни сочувствия своим тревогам, охваченная смятением, Клео не может оставаться дома и выходит на улицу. Она заходит в кафе, встречается с подругой, бродит по городу и знакомится с молодым мужчиной, который, гуляя по парку, прощается с мирной жизнью - он солдат и ему предстоит отъезд в Алжир, где идёт война...