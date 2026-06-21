Самый длинный день в году — 21 июня, в кинотеатре будут отмечать показом фильма Аньес Варда. Картина считается одним из важнейших произведений Французской новой волны. Её события разворачиваются 21 июня 1961 года в Париже во временном промежутке с 17 до 19 часов. Фильм представит и обсудит со зрителями Антон Мазуров — киновед, кинодистрибьютор, автор курса лекций «Великий Кинемо» в партнерстве с Французским институтом. О фильме: Молодая женщина гуляет в ожидании врачебного диагноза и в реальном времени по-новому открывает повседневную жизнь города. Она заходит к гадалке, сидит в кафе с подругой, бродит по парку и знакомится с солдатом, которому вскоре придется уехать на войну в Алжир. Постановщицу картины Аньес Варда называют главной женщиной-режиссёром Новой волны. Она смело экспериментировала, наполняя фильмы документальным реализмом и феминистскими идеями, снимала преимущественно на натуре и привлекала непрофессиональных актёров. Фильм будут показывать в оригинале — на французском языке с русскими субтитрами.