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Спецпоказ: «Исчезновение» и вступительное слово куратора

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Первый показ картины «Исчезновение» из конкурса «Особый взгляд» Канн–2026 и выдвинутый Чили на соискание премии Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Плавный детектив, фактически слоу-бёрнер, снятый на живописных снежных локациях чилийского вулкана, неторопливо рассказывает о происшествии на зимнем курорте и невинной дружбе двух девочек, которые несмотря на различия по происхождению и менталитету, оказались очень близкими. Большинство сцен «Исчезновения» построены на наблюдениях юной, но сообразительной Инес, которая в свои 9 лет гораздо серьёзнее, чем её легкомысленные братья и заезжающие на курорт подростки. Элементы детектива, наполнившие вторую часть картины, благодаря её наблюдениям, раскрывают более глубокие смыслы о состоянии и ценностях Чили 1992-го, заложенные режиссёром Мануэллой Мартели — абсолютной фавориткой Канн. Показ представит куратор Пионера, киновед Виктор Прокофьев и расскажет, на какие моменты необходимо обратить внимание при просмотре, а ещё напомнит про культовые картины, где наблюдения персонажа формировали драматургию фильма.

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