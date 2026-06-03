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Спецпоказ «Фейерверки днём» + обсуждение с режиссёром

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Долгожданный показ драмеди «Фейерверки днем» — лёгкой, но амбициозной картины дебютантки Нины Воловой, отмеченной наградой «Лучший дебют» на фестивале Маяк–2025. Куратор Пионера Виктор Прокофьев представит фильм и проведёт обсуждение с режиссёром, которая ответит на вопросы первых зрителей и поделится историей его создания накануне выпуска на экраны. «Фейерверки днём» входит в прокат 11 июня. История трёх сестер, живущих с отцом в загородном доме, может напомнить сюжет русской классики, но её события обращены к актуальному времени и личному опыту режиссера: «Жизнь моей семьи начала меняться: родители развелись, одна сестра уехала, вторая выросла, а я погрузилась в кино. В один момент у меня появилось ощущение смены эпохи и острое желание как-то удержать в руках это уходящее сквозь пальцы время. Для себя я назвала эту историю «мой вишневый сад», когда она еще была задумкой. Только в моем доме вместо вишни были елки. Это фильм про прощание с домом, с детством, про уходящую эпоху».

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