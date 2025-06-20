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Спецпоказ «Акира» (1987) + мини-лекция про киберпанк

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ легендарного аниме «Акира» — культового хита, ранее не выходившего на большой экран в России. Специалист по азиатскому кино и автор тг-канала «Азиатские мотивы» Катерина Шутер выступит перед началом показа с мини-лекцией о том, как киберпанк. Ты узнаешь, как придуманный в США поджанр активно заимствовал восточные нарративы, как именно они проявились в «Акире» и почему это аниме считается последним представителем японского ответвления этого жанра. Фильм идёт на японском языке с русскими субтитрами.

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