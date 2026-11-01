Элизабет Холмс была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока её компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв всё своё состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съёмочную группу во главе с комиком-авангардистом. Но по мере того как границы между правдой и ложью начинают стираться, камерный портрет загадочной аферистки превращается в головокружительное трёхлетнее путешествие в бездну. После показа пройдёт обсуждение с Владиславом Бахановичем и Андреем Ананиным, режиссёрами и сокураторами программы «Режиссура документального кино» в Московской школе кино, а также Юрием Кропачевым, режиссёром, руководителем учебного отдела Московской школы кино.