Специальный показ. Увидеть всё
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
750₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Элизабет Холмс была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока её компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв всё своё состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съёмочную группу во главе с комиком-авангардистом. Но по мере того как границы между правдой и ложью начинают стираться, камерный портрет загадочной аферистки превращается в головокружительное трёхлетнее путешествие в бездну. После показа пройдёт обсуждение с Владиславом Бахановичем и Андреем Ананиным, режиссёрами и сокураторами программы «Режиссура документального кино» в Московской школе кино, а также Юрием Кропачевым, режиссёром, руководителем учебного отдела Московской школы кино.
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