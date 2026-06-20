Фильмы представит куратор программы «КИНО.АРТ.ПРО», кинокритик Никита Котик. Банда наёмных убийц врывается на церемонию бракосочетания, убивает всех гостей и жестоко избивает беременную невесту. Напоследок их главарь стреляет невесте в голову – та чудом остаётся в живых, но впадает в кому. Очнувшись в больнице спустя четыре с половиной года, женщина решает отомстить своим обидчикам, оставив на десерт расправу над главарём банды по имени Билл. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Между двумя сериями антракт 15 минут.