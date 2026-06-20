Специальный показ: «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Фильмы представит куратор программы «КИНО.АРТ.ПРО», кинокритик Никита Котик. Банда наёмных убийц врывается на церемонию бракосочетания, убивает всех гостей и жестоко избивает беременную невесту. Напоследок их главарь стреляет невесте в голову – та чудом остаётся в живых, но впадает в кому. Очнувшись в больнице спустя четыре с половиной года, женщина решает отомстить своим обидчикам, оставив на десерт расправу над главарём банды по имени Билл. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Между двумя сериями антракт 15 минут.
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