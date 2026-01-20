Какой была последняя неделя жизни Лоры Палмер? Если сериал «Твин Пикс» задавал вопрос «кто убил Лору Палмер», то его приквел отвечает на вопрос — «кем была Лора Палмер». Последние семь дней школьницы, наполненные головокружительными событиями. А также, произошедшее за год до убийства Лоры другое убийство, при расследовании которого все агенты исчезли. Фильм являлся главным связующим звеном к третьему сезону «Твин Пикс». Таким образом, являясь одновременно и приквелом, и сиквелом культового сериала Дэвида Линча. Показ и обсуждение фильма проведёт историк кино и анимации Станислав Дединский — главный редактор «Киноартели 1895», издатель книг об истории кино. Модератор обсуждения — киновед, куратор Пионера Виктор Прокофьев. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами