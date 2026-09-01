Специальный показ: «Тони»
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Фильм представит режиссёр документального сериала «Тонкий вкус» Мария Эм. Лето в Провинстауне пахнет океаном, солнцем и устрицами, а целый год здесь умещается в несколько курортных месяцев. 19-летний Тони приезжает сюда без чётких планов на жизнь — с амбициями стать писателем и желанием покорить девушку. Случайная подработка на кухне местного ресторана превращает беззаботные каникулы в головокружительное погружение в мир хаоса, адреналина и страсти. Это история одного лета, которое определило судьбу Энтони Бурдена — шеф-повара, изменившего мировую гастрономическую культуру.
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