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Специальный показ: «Шоссе в никуда»

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Виртуозный триллер Дэвида Линча, породивший уйму теорий. О фильме: Саксофониста Фреда Мэдисона обвиняют в жестоком убийстве своей жены Рене и приговаривают к смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего автомеханика Пита Дейтона. Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной жизни, но постепенно погружается в необъяснимый кошмар. Разберёт картину приглашённый эксперт — Юрий Сапрыкин, критик, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска. Модерирует обсуждение киновед Кристина Иванникова. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами

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