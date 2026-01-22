Специальный показ: «Шоссе в никуда»
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
950₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Виртуозный триллер Дэвида Линча, породивший уйму теорий. О фильме: Саксофониста Фреда Мэдисона обвиняют в жестоком убийстве своей жены Рене и приговаривают к смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего автомеханика Пита Дейтона. Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной жизни, но постепенно погружается в необъяснимый кошмар. Разберёт картину приглашённый эксперт — Юрий Сапрыкин, критик, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска. Модерирует обсуждение киновед Кристина Иванникова. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами
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