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Специальный показ: «Шоссе в никуда»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Виртуозный триллер Дэвида Линча, породивший множество теорий. Успешный саксофонист Фред Мэдиссон постепенно сходит с ума и заканчивает на скамье подсудимых, обвиняемый в убийстве и расчленении собственной жены. Но когда за ним приходят в камеру, на его месте мистическим образом оказывается автомеханик Пит Дейтон. Пита выпускают и начинается вторая, на первый взгляд, ничем не связанная с первой история. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

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