После показа пройдёт обсуждение с Кариной Городенской, режиссёром монтажа и преподавателем в Московской школе кино. В центре разговора — особенности монтажа фильма: стремительный темп, энергетика героев и ритмичный монтаж, который держит в напряжении. Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдёт Марти ради своей мечты? Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.