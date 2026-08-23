ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Специальный показ: «Марти великолепный»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

После показа пройдёт обсуждение с Кариной Городенской, режиссёром монтажа и преподавателем в Московской школе кино. В центре разговора — особенности монтажа фильма: стремительный темп, энергетика героев и ритмичный монтаж, который держит в напряжении. Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдёт Марти ради своей мечты? Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Йога со щенками
Популярное
Йога со щенками
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста