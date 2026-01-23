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Специальный показ: «Марти великолепный»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдёт Марти ради своей мечты? Фильм представит Амалия Гангур, кинокритик, автор канала про байопики @shootmeastory Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами

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