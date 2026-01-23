Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдёт Марти ради своей мечты? Фильм представит Амалия Гангур, кинокритик, автор канала про байопики @shootmeastory Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами