Специальный показ: «Марти великолепный»
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдёт Марти ради своей мечты? Фильм представит Амалия Гангур, кинокритик, автор канала про байопики @shootmeastory Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами
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