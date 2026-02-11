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Специальный показ: «Галлюцинат» + лекция философа

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Картина, которая вошла в ТОП-10 лучших российских фильмов 2025 года по опросу журнала «Искусство кино» О фильме: Страдая от летнего зноя, молодой человек спит днем и бодрствует ночью. Тема лекции: «Реальна ли реальность?» В философии произошла революция. Она перестала быть наукой о бытии и стала наукой о человеке. В ходе лекции слушатели узнают, почему у человека нет сущности и для чего ему нужно сознание; что такое взрыв галлюцинаций и почему вся жизнь человека есть сон; что такое реальность и почему её предваряет чувство реальности; что значит быть художником своей жизни; что ближе к истине — симуляции или галлюцинации? Лектор: Федор Гиренок, профессор, основатель Московской антропологической школы Начало показа в 19:30 Начало лекции в 19:55

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