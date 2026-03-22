Показ первой серии сериала «Камбэк» и открытая дискуссия с создателями, а также экспертами Центра «Зотов» и представителями фондов «Шалаш» и «Помощь рядом». Школьники помогают бродяге вспомнить прошлое. Драма о поиске себя — с Александром Петровым и треками 2000-х Нижний Новгород, начало 2000-х. В телефонах — только звонки и «змейка», во дворах качают под Дельфина и Hi-Fi, а богатые чаще всего связаны с криминалом. Трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — решают выручить одноклассницу Дашу, но вместо этого вляпываются в серьёзные неприятности. И неожиданно их спасает бездомный по прозвищу Компот. Он скитается в поисках заработка, его подкармливают в школьной столовой, а сам он ничего не помнит о своём прошлом — однажды он просто очнулся после тяжелых травм. Ребята понимают: этот человек спас им жизнь, и теперь они хотят раскопать тайну Компота и помочь ему вернуть себя настоящего. Дискуссия: Искусство видимости. Что нам дает репрезентация социальных проблем в кино? «Камбэк: Помощь рядом» — проект Кинопоиска и благотворительного фонда Яндекса «Помощь рядом», который буквально объединил кинематограф и некоммерческий сектор. Проект стал площадкой для поддержки людей, которые столкнулись с теми же жизненными трудностями, что герои сериала. На дискуссии после спецпоказа узнаешь, как появилась идея проекта, обсудят, как кинематограф может менять отношение к социальным проблемам и почему креативные коллаборации с фондами становятся все более востребованы.