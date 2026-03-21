Вечная тема — человек и данный ему талант. Имеет ли право художник жить как все? На сцене — Я, Он и Она. Почти любовный треугольник. Только Она дарит вдохновение, а Он — вечные сомнения. Она удерживает на краю, а Он — готов подтолкнуть да ещё предложить варианты самоубийства. Но они не могут друг без друга, как невозможно Восхождение без Падений, как не может жить душа художника без бесконечных метаний. Что происходит с художником, который отказывается от таланта? Что значит «интеллектуальное самоубийство»? Может ли Она вернуть веру в себя? Где та грань, за которой заканчивается жизнь творца? Режиссёр Максим Лакомкин и актёры Егор Кучкаров, Алина Лакомкина, Андрей Кудзин устроят для зрителей сеанс психоанализа. Продолжительность: 1 час 30 минут.