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Спектакль «Я»

Театр на Юго-Западе
пр. Вернадского, 125

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1500₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Вечная тема — человек и данный ему талант. Имеет ли право художник жить как все? На сцене — Я, Он и Она. Почти любовный треугольник. Только Она дарит вдохновение, а Он — вечные сомнения. Она удерживает на краю, а Он — готов подтолкнуть да ещё предложить варианты самоубийства. Но они не могут друг без друга, как невозможно Восхождение без Падений, как не может жить душа художника без бесконечных метаний. Что происходит с художником, который отказывается от таланта? Что значит «интеллектуальное самоубийство»? Может ли Она вернуть веру в себя? Где та грань, за которой заканчивается жизнь творца? Режиссёр Максим Лакомкин и актёры Егор Кучкаров, Алина Лакомкина, Андрей Кудзин устроят для зрителей сеанс психоанализа. Продолжительность: 1 час 30 минут.

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