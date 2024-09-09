https://teatr-uz.ru/ Ты любишь современную интерпретацию классики? Искренние эмоции, которые захватывают и не отпускают? Тогда Театр на Юго-Западе — именно то место, которое ты ищешь! Здесь режиссёры предлагают уникальное и концептуальное видение, позволяющее каждому зрителю найти собственный смысл в спектаклях. Режим работы: Понедельник, вторник с 18:00 до 19:00 Среда – воскресенье с 11:00 до 22:00
Карта места...
"На дне" (Горький), Гамлет и Макбет (Шекспир) - данные постановки рекомендую к просмотру! Прекрасный состав актёров.